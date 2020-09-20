Коротченко назвал англичан «наглосаксами» за патрулирование у границ РФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Усиление патрулирования российских границ со стороны Великобритании возмутило директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко.

В своём Twitter он написал, что англичане таким образом пытаются найти недостатки в обороне Российской Федерации.

Наглосаксы. Вот Россия к Англии не лезет. Чего Англия лезет к России? Почему Великобритания враг России? — задался вопросом Коротченко.

Начиная с последней недели августа 28 самолётов Королевских ВВС Великобритании были замечены вблизи границ России в районе Чёрного моря и у побережья Кольского полуострова, а группировка самолётов за один вылет достигала пяти.

В полётах на большую дальность были задействованы истребители Typhoon, самолёты-заправщики Voyager, самолёт радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

При этом британские самолёты впервые достигли Северного полярного круга и совершили полёты вблизи Мурманска. Одновременно с этим за Северным полярным кругом проходила международная морская операция, которую возглавили корабли Военно-морских сил Великобритании.

Как писал NEWS.ru, эксперты The Times также как и Коротченко считают, что британцы при помощи усиления патрулирования границ РФ выявляют слабости российской обороны.