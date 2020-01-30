Не успел президент России Владимир Путин поставить задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, как российские министерства и ведомства тут же поспешили принять ряд соответствующих мер. Так, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках границы с Китаем, а МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Поднебесную без веской на то причины. Впрочем, пока на территории РФ носителей вируса 2019-nCoV не обнаружено. Ситуация тревожная, но находится под контролем, констатировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и попросила журналистов «не устраивать истерику по этому поводу».

Эпидемия не грозит

По последним официальным данным из КНР, на сегодняшний день вирусом заразились 2019-nCoV 7 711 (прирост по сравнению с 28 января составил 1737 больных), его жертвами значатся уже 170 человек (было 132). Также известно о 124 излечившихся. Китайский международный новостной телеканал CGTN сообщает, что за пределами страны заболевание было выявлено как минимум у 75 человек.

В России носителей этого вируса пока не было обнаружено, а количество как тревожных, так и обнадёживающих прогнозов растёт. Так, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов подготовил доклад, в котором утверждает, что с высокой долей вероятности коронавирус попадёт в Россию уже в середине февраля. С ним согласен вирусолог Михаил Щелканов, поместивший в зону наибольшего риска Москву, Санкт-Петербург и Дальневосточный регион. В свою очередь в ЦКБ не спешат паниковать и утверждают, что эпидемия России не грозит. Более того, обращают внимание, что этот коронавирус не летален при грамотном лечении.

Готовь вакцину летом

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь, российские власти поспешили принять ряд мер, чтобы, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, свести к минимуму человеческие потери в случае распространения пневмонии, вызванной коронавирусом.

Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился «временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой». МИДу было поручено уведомить Пекин об этом решении, «подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер». Позже стало известно, что движение будет ограничено на 16 пропускных пунктах на российско-китайской границе. Кроме того, во время совещания в правительстве Мишустин призвал «сделать всё, чтобы защитить людей», и попросил вице-премьера Татьяну Голикову ежедневно информировать общественность о текущей обстановке и принимаемых властями мерах, связанных с контролем за распространением вируса. Также было решено в течение нескольких дней подумать, стоит ли закрывать авиасообщение с Китаем.

Министерство иностранных дел сегодня также выпустило официальную рекомендацию воздержаться от поездок в Поднебесную, если на то нет веской причины, и попросило российских граждан, находящихся на территории КНР, связаться с посольством и предоставить информацию о себе. В свою очередь, посольство сообщило, что среди семи тысяч заболевших россиян нет. Всего на данный момент в провинции Хубэй, где наблюдается наибольшее количество больных коронавирусом, находятся 182 россиянина, из них 122 — в городе Ухань.

Министерство здравоохранения тоже включилось в обсуждение проблемы и предложило комбинацию из трёх лекарств, которые должны помочь справиться с недугом. Так, Минздрав считает целесообразным использовать препараты Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Все они обладают противовоспалительным действием. Интересно, что первый препарат обычно назначают для лечения гепатита С, второй — при рассеянном склерозе, а третий — для лечения ВИЧ-инфекции. При этом в ведомстве подчёркивают, что в настоящее время не существует препаратов, которые гарантированно смогут помочь больному справится с вирусом, а озвученная выше комбинация использовалась в Китае и Сингапуре, и её нужно применять с осторожностью из-за возможных тяжёлых побочных эффектов, прежде всего угрозы анемии и гопиксемии.

Без паники

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские и китайские учёные находятся в тесном контакте и постоянно обмениваются имеющейся информацией, так что есть вероятность, что они сумеют в сжатые сроки разработать сыворотку для лечения 2019-nCoV. Предпринятые же правительством и ответственными ведомствами меры она сочла достаточными и соразмерными.

Главное, не нагнетать панику, не устраивать истерику по этому поводу. Ситуация тревожная, но слава Богу, сегодня в России нет ни одного такого случая, в том числе в результате мер, принятых соответствующими ведомствами. Ситуация находится под контролем, — сказала сенатор.

Хотя всё это и выглядит тревожно, особенно благодаря красочным кадрам из заблокированных в карантине городов, но в целом впечатления, что над человечеством нависла угроза новой «испанки», пока нет. И хочется верить, что новый коронавирус останется таким же временным лидером новостной повестки, каким до него был птичий или свиной гриппы.