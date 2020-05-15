Пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для всех российских политических сил. Партии в своём большинстве оказались не готовы адаптироваться к новой реальности и быстро реагировать на вызовы времени. К такому выводу пришли участники экспертной панели Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперты сходятся во мнении, что кризис партийной системы в России кардинально усилился и ей нужна серьёзная «перезагрузка».

Пандемия стала серьёзным вызовом для всех политических партий без исключения. Адаптироваться к новой реальности за последние два месяца не смогла практически ни одна партия. NEWS.ru уже писал о том, что даже «Единой России» испытание COVID-19 оказалось не по силам: партия власти излишне увлекалась волонтёрством, что может обернуться для представителей парламентского большинства провалом не только на ближайших выборах, но и на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму.

Эксперты проанализировали данные ВЦИОМа о состоянии российского общества в условиях пандемии и пришли к выводу, что партии не смогли перестроиться с темы поправок в Конституцию на новые вызовы. По их мнению, все они совершенно выпали из коронавирусной повестки, так как им «нечего говорить избирателям, а избиратели ничего не хотят от них услышать». Кроме того, сама информационная работа с избирателями в период эпидемии была «провалена», а имевшая место коммуникация — недостаточна и неэффективна.

К сожалению, вынужден констатировать, что кроме ЕР, временем, которое предоставила пандемия, другие партии практически не воспользовались. Да, здесь уместны аргументы, что партия власти имела гораздо больше возможностей для прямой помощи и организационных действий, — констатировал президент РАПК Алексей Куртов.

Вместе с тем эксперты констатировали, что и её работа была организована по «общефедеральной методичке» и включала в себя в основном волонтёрское движение, раздачу продуктовых наборов, лекарств и масок ветеранам, пенсионерам и малоимущим, сбор денег на помощь медикам. К такому превращению «Единой России» из политической партии в волонтёрско-благотворительную организацию эксперты отнеслись неоднозначно.

er.ru

Так, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский уверен, что ЕР оказалась партией номер один прежде всего в силу оргресурса. Политолог считает успешной волонтёрскую деятельность единороссов.

С другой стороны, политолог Григорий Добромелов уверен, что ситуация с коронавирусом сделала ещё более очевидным отсутствие полноценных идеологических и социально-экономических программ у всех партий без исключения, даже у «Единой России», которая раньше могла укрываться за курсом правительства, а теперь и этого не имеет.

Что касается других парламентских партий, то, по мнению экспертов, они оказались перед необычным выбором: поддержать власть как бы невозможно, ведь они в оппозиции, а критиковать нельзя, поскольку нельзя быть пятой колонной, это сразу выведет партийного лидера за рамки системности. В результате не сформированы ни публичная позиция по ситуации в стране, ни требования к властям, ни позитивный образ будущего, констатировали они. Кроме того, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» полностью утратили инициативу даже в регионах, возглавляемых членами этих партий (Хакасия, Хабаровский край, Омская область).

В не менее плачевной ситуации оказалась и оппозиция, в том числе несистемная. Например, сторонники Навального активизировались всего в нескольких регионах: онлайн-митинг в Ростовской области из-за задержки выдачи пропусков, чёткое позиционирование с программой «5 шагов» в Кемеровской области.

Алексей Навальный Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе пандемии несистемная оппозиция (и прежде всего господин Навальный) окончательно себя дискредитировала. Они оказались неуместны и слабы в том, что всегда было их сильным местом, — отметил Потуремский.

В то же время, по мнению директора по стратегическому развитию ВЦИОМа Степана Львова, по мере того как общество будет выходить из ситуации стресса, обязательно пройдёт рестарт всех повесток.

Всё нужно будет переосмысливать заново, соотносить с новым состоянием общества, — пояснил он.

В связи с этим эксперты уверены, что кризис из-за коронавируса создаёт «окно возможностей» для всех политических партий. Однако, чтобы им воспользоваться, необходимо генерировать идеи, которые объединяют народ, а не просто раздавать гречку, а также нужно предложить обществу образ постковидного будущего.