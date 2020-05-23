Коронавирус поразил десятки человек в доме престарелых в Астрахани

Вспышка коронавирусной инфекции случилась в Астраханском областном доме-интернате для престарелых и инвалидов. COVID-19 диагностировали у 30 постояльцев и 13 сотрудников учреждения.
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Областные власти уточнили, что в интернате проживают 240 человек, пока протестировали не всех постояльцев. Одна из госпитализированных — женщина 1949 года рождения — скончалась от внебольничной двусторонней пневмонии.
Как писал NEWS.ru, к утру 23 мая количество заражённых коронавирусом в России достигло 336 тысяч, увеличившись на 9,4 тысячи случаев за последние сутки. Скончались, по официальным данным, почти 3,4 тысячи россиян.
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