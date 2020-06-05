Россия уже довольно долгое время жила в относительном покое, и за это время успело вырасти поколение, не сталкивавшееся с серьёзными кризисами. Первым и, надеемся, главным в их жизни стал текущий, вызванный коронавирусной пандемией и спадом экономики. Эксперты считают, что в отсутствие внятной молодёжной политики это может принести проблемы в будущем.

ВЦИОМ, Российская ассоциация политконсультантов (РАПК) и федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» опубликовали результаты совместного исследования, в котором изучили влияние пандемии коронавируса и связанных с ней экономических проблем на отношение молодёжи к властям. Оно интересно тем, что нынешний кризис для неё на данный момент является главным, поскольку 20-летние не помнят 90-е годы.

В целом, как отмечают эксперты, молодые люди воспринимают ситуацию примерно так же, как и другие возрастные группы, но есть свои особенности. Во-первых, никогда до сих пор они не сталкивались с кризисом такого масштаба. Во-вторых, как это и положено молодёжи, они острее реагируют на несправедливость и на ограничение личной свободы. В-четвертых, они оказались более подготовлены к уходу в онлайн, а также в меньшей степени боялись заболеть, чем их более взрослые сограждане.

Молодёжь не видит опасности в самом вирусе. Интересно то, что молодёжь одна из первых, кто надела маски, и она же первая, кто эти маски снял, — отметил руководитель молодежного отделения Российского общества политологов в Алтайском крае Михаил Астанин.

Главные проблемы, которые встали перед новым поколением в условиях спада экономики, в целом те же, что и у всей страны, но также есть твоя специфика. В первую очередь, 20-летних волнуют вопросы трудоустройства. Многие из них работали в сфере услуг, и в последние месяцы сильно потеряли в деньгах. Кроме того, выпускников очень беспокоит ситуация на рынке труда. Вызывает раздражение также нежелание вузов пересчитывать стоимость обучения с учётом перевода в онлайн и необходимость тратить деньги на ноутбуки и скоростной интернет для учёбы. Кроме того, иногородним студентам по-прежнему пришлось платить за проживание в общежитии, несмотря на то, что все разъехались по домам. А кто-то из-за превращения общежития в обсерватор, просто не смог забрать свои вещи. Ещё и к качеству дистанционного обучения есть серьёзные вопросы.

Александр Кряжев/РИА Новости

Также именно молодёжь наиболее болезненно восприняла снижение количества личного общения из-за коронавирусных ограничений. А на фоне событий в мире нельзя не упомянуть, что ряд студентов из азиатской части России столкнулись в Москве с ксенофобией из-за пандемии.

Большинство экспертов отмечают, что отношения молодёжи с властями и раньше можно было описать как «недоверие», «отсутствие диалога», «взаимное недопонимание», «ощущение брошенности и безразличия», а в ходе текущего кризиса ситуация только усугубилась. В частности, фактором стала обида из-за того, что государство предоставило помощь многим социальным группам, но не студентам.

Если смотреть сайт правительства Санкт-Петербурга, то видно, что все меры направлены на социальную поддержку семей, пожилых людей, и какие-то меры по поддержки предпринимательства. Молодёжи там не упоминается, — рассказала студентка Высшей школы экономики Алина Дмитриева.

Молодёжь хочет от властей конкретной помощи: снижения цен на обучение, выплаты пособий, создания рабочих мест. Плюс есть сильный запрос на нормальный и, что важно, понятный диалог с властью, который не удовлетворяется.

Три четверти молодёжи как до 25 лет, так и до 35 лет, считает в большинстве своём, что в стране сложилась неспокойная политическая обстановка. Люди разочарованы действующей властью. Это зона риска, за которой нужно внимательно наблюдать, — констатировал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

По мнению специалистов, сложившаяся ситуация может в перспективе привести к значительному росту протестной активности, вплоть до американского сценария. Опасным фактором является то, что огромный пассионарный заряд, накопленный за время самоизоляции, требует выхода. Кроме того, впервые за долгое время протестная повестка молодёжи во многом пересекается с требованиями других социальных групп. Отмечается также рост симпатий к социализму из-за экономических проблем.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в разговоре с NEWS.ru отметил, что, несмотря на негативные настроения среди молодёжи, она отличается адаптивностью и свойством быстро забывать прошлое.

Поэтому ожидать, что будут заложены негативные паттерны к власти из серии «а вот тогда они нам не помогли, и теперь мы им фигу в кармане принесём на выборы» — скорее всего такого не будет. Скорее будет дальнейшее абстрагирование от власти. Опять же, надо понимать, что со временем молодёжь переходит в категорию 35+, которая аполитична, не рассчитывает на власть. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Говоря же о более близкой перспективе, эксперт отметил, что протест может быть выражен на голосовании по поправкам в Конституцию.

Но самый главный вопрос — в системном изменении отношений с молодёжью. То, что на протяжении последних 15 лет ведётся работа только с активистами, это ошибка. Это создаёт иллюзию, что вот она — активная молодёжь, всё у неё хорошо. А на самом деле, её основная часть никак не вовлечена в молодёжную политику. Нет массовости, нет концепта такой работы, нет сегментации молодёжи, — подчеркнул он.

Разговоры о необходимости сделать более эффективной работу с теми, кто завтра должен стать основой государства, а сегодня больше склонен к протесту, идут давно. Но пока что ничего более внятного, чем упрекать оппозицию за то, что она «тащит молодых людей на митинги», не придумано. А значит, огромный запас энергии, по сути, никем не контролируется. Но бесконечно так продолжаться не будет.