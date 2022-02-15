«Кормят свои таблоиды»: Захарова ответила Трасс про «чужой флаг»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила высказаться об очередном громком заявлении главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. Ранее Трасс сказала, что Россия всё же «вторгнется» на Украину, но «под чужим флагом». Захарова в своём Telegram-канале назвала это дезинформацией, которую британцы скармливают собственным таблоидам.

Это окормление вот этой дезинформацией [о вторжении «под чужим флагом»] своих местных журналистов и таблоидов <...>. Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях, — заявила Захарова.

Впрочем, «чужие флаги» на Украине действительно есть — и Россия неоднократно об этом говорила, напомнила дипломат. Но это упоминалось в контексте возможных провокаций Запада. Возможно, именно Великобритания будет использовать свой флаг, добавила Захарова.

Ранее она пошутила над отсутствием половины депутатов Верховной рады на заседании 15 февраля. Она опубликовала пост в Telegram-канале, прикрепив фотографию табло из украинского парламента, на котором указано, что в зале присутствуют 216 народных избранников, в то время как официально в Раде заняты 423 мандата из возможных 450.