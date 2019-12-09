Российская политика — вещь, настолько закрытая и непубличная, что делать выводы и прогнозы зачастую приходится лишь по различным косвенным признакам готовящихся перемен. Конечно, здесь большое раздолье для конспирологии, но она — лишь производная от критической нехватки информации о принимающихся решениях. Один из способов попробовать подглядеть в замочную скважину будущего — наблюдение за социологами, ведь если опросы проводят, значит, это кому-нибудь нужно.

9 декабря фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты исследования, посвящённого отношению наших сограждан к Конституции страны. Из него следует, что целых 68% россиян считают необходимым Основной закон переписать, причём число таких респондентов на 24% больше, чем в 2013 году, когда подобный опрос проводился в последний раз. Оценки качества Конституции распределились следующим образом: 54% респондентов назвали её хорошей, 22% — плохой, еще 24% не смогли дать оценку содержанию документа.

Тех, кто хотел бы пересмотреть Конституцию, также спросили, какие изменения необходимо внести. Самыми популярными стали поправки, которые бы улучшали социальную политику в стране, уровень жизни граждан, качество медицины и образования, усиливали борьбу с коррупцией и, конечно же, отменяли повышение пенсионного возраста.

Конечно, все эти предложения в Конституцию попасть не могут. Не станет же законодатель вписывать в её текст положения вроде: «Государство обязуется лучше заботиться о людях» или «Президент и Правительство обязаны сделать так, чтобы у простого народа прав было, как в Америке». Для социальных преобразований существуют другие институты, и они вполне достаточны. Другой вопрос — насколько эффективно они используются. А вписывать свои мечты и чаяния в Основной закон — это к украинцам, которые не постеснялись записать в него свою голубую, как газ, мечту вступить в Евросоюз и НАТО, да ещё и сделали из этого невиданную «перемогу». Конституция — документ основательный. И если мы верим в то, что Россия будет существовать вечно, то и основы её без толку тревожить не стоит. Но тогда для чего был этот опрос?

Можно вспомнить, что инициатором последней волны дискуссий по этому поводу стал председатель Госдумы Вячеслав Володин, написавший статью, в которой призывал на уровне Конституции исправить дисбаланс в действиях законодательной и исполнительной ветвей власти и привлечь нижнюю палату парламента к формированию правительства. В целом, здесь нет ничего удивительного, Володин — политик серьёзный и амбициозный, так что логично, что он пытается добавить веса возглавляемому им депутатскому корпусу. При этом и он, и позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в один голос заявили, что об изменении базовых принципов конституции речи быть не может. Заместитель Володина Пётр Толстой на эту тему высказался очень осторожно: он заявил, что внесение небольших изменений в Конституцию необходимо, но только при наличии соответствующего общественного запроса, которого пока что нет. А так — лично он бы хотел бы отменить пункт о главенстве международного права над национальным.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если немного углубиться в историю, то увидим, что текст действующей российской Конституции менялся 14 раз, и первопроходцем здесь стал Борис Ельцин, в 1996 году скорректировавший названия республик Ингушетия и Северная Осетия. Именно часть, касающаяся перечня субъектов страны, в большинстве случаев подвергалась изменениям. Самое громкое и известное — включение в состав РФ Республики Крым и города Севастополь.

А вот самые важные изменения, касающиеся политической жизни России, были внесены в 2008 году, когда с четырёх до шести лет был увеличен срок полномочий президента и с четырёх до пяти — Государственной думы. Последними двумя поправками был ликвидирован Высший Арбитражный суд, а Владимир Путин получил возможность напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации.

Понятно, что сейчас, как только речь заходит о переписывании Конституции, в первую очередь на ум приходит возможная отмена ограничения в два президентских срока подряд на одного человека. Все ведь держим в голове скорый 2024 год и проблему транзита власти. Кроме того, много говорится о том, что союз России и Белоруссии скоро перерастёт во что-то большее, в новое единое государство, которое возглавит Владимир Владимирович, и под это дело тоже Основной закон придётся перелопатить основательно.

Таким образом, можно предположить, что эти публичные обсуждения и соцопросы призваны примирить общественность с тем фактом, что Конституции в её нынешнем виде быть осталось недолго. И в таком случае очень интересно понаблюдать, как именно это будет оформляться: разведут шум вокруг десятка незначительных поправок и за ними попробуют спрятать ту самую, ради которой всё затевалось, или, напротив, более мелкие игроки попытаются за Самой Главной Правкой припрятать свои локальные?

Одно можно сказать точно: тем, кто в ходе опроса высказывал пожелание на то, что от новой Конституции людям станет легче жить, зря надеются. Жить, может, легче и станет, но точно не от этого.