«Коммерсант» назвал сроки следующей встречи Путина и Байдена

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в начале 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации издания, до конца 2021 года президенты могут провести переговоры в онлайн-режиме. При этом «Коммерсант» подчёркивает, что график контактов Путина и Байдена в настоящее время является предварительным и окончательные детали пока не согласованы.

Первая встреча лидеров РФ и США состоялась 16 июня текущего года в Женеве. По итогам встречи Путин и Байден выступили с совместным заявлением, в котором коснулись темы контроля над стратегическим вооружением. Также они договорились вернуть российского и американского послов в Вашингтон и Москву.

В ходе пресс-конференции, которую лидеры давали по-отдельности, Путин назвал встречу «конкретной» и «предметной», отметил, что они с американским коллегой настроены на поиск решения «завалов» в отношениях двух стран.

Байден, в свою очередь, описал встречу как «хорошую и позитивную».

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о вероятной встрече Байдена и Путина.