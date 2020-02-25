В России огромные средства выделяются на благоустройство дворовых и придомовых территорий. Так, с 2019 по 2024 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на эти цели из федерального бюджета будет направлено 269,3 млрд рублей, а также 29,3 млрд рублей — из средств консолидированных бюджетов регионов. При этом в предлагаемом Министерством юстиции проекте Кодекса РФ об административных правонарушениях отсутствует наказание за нарушения в этой сфере. Получается, что ежегодно тратятся огромные средства на то, чтобы привести наши дворы в порядок, но вот защитить результаты этой работы не получается.

Действующие программы благоустройства придомовых территорий предполагают, что финансирование улучшения внешнего вида и повышения комфортности общественных пространств осуществляют федеральный и региональный бюджеты. Плюс, если речь идёт о благоустройстве конкретного дома или двора, а не сквера, парка и т. д., обязательным является и софинансирование этих работ со стороны жильцов (ТСЖ, УК).

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Выбор территорий, которые будут благоустроены в конкретном финансовом году, в каждом муниципальном образовании проводится с максимальным учётом общественного мнения. Например, в Ростове-на-Дону в сентябре 2018 года голосование по тем или иным общественным пространствам городской инфраструктуры на 2019 год проводилось непосредственно на избирательных участках параллельно с выборами депутатов Законодательного собрания области. В конце минувшего года для этих же целей активно использовались СМИ и социальные сети. С этой стороны работа отлажена достаточно хорошо.

Таким образом, мы видим, что огромные средства из бюджета и внебюджетных источников сейчас направляются на то, чтобы улицы, парки, скверы и дворы многоквартирных домов в городах России стали красивыми, чистыми, благоустроенными.

Логично предположить, что все действия, которые нарушают удобство проживания граждан, должны пресекаться. А это, например, парковка на газонах, тротуарах, детских площадках, выбрасывание мусора, складирование строительных материалов не в установленных для этого местах, мойка машин на общественных территориях, нанесение надписей и рисунков, а также расклейка объявлений на фасадах домов.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Но в действующем КоАП РФ и его новой редакции, текст которой для предварительного обсуждения появился в начале февраля, наказаний за совершение подобных правонарушений на федеральном уровне нет. Хотя в Концепцию нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях эта идея была заложена.

Должна отметить, что регионы прекрасно видят и знают эту проблему. Мы собрали и обобщили 66 поправок к первому варианту нового КоАП именно от регионов. Среди них порядка 15 касаются именно вопросов благоустройства. В ближайшее время мы намерены направить все эти предложения в Минюст России.