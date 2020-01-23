https://static.news.ru/photo/76842f9c-3e78-11ea-a1e5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас опроверг информацию об иностранном гражданстве.

Заявление прозвучало в ходе передачи «Формула смысла» на «Вести ФМ», где слушатели спрашивали Клишаса о наличии у него гражданства Швейцарии.

Сейчас ведётся целая кампания не только против меня, но и против сенаторов. Это те, кто поддерживает политику президента, — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что члены его семьи также живут в России и не имеют иного гражданства.

Как ранее писал NEWS.ru, в настоящее время в Совете Федерации находится в разработке законопроект, согласно которому будут расширены полномочия сенаторов. В частности, они смогут инициативно проверять информацию о двойном гражданстве своих коллег по палате.