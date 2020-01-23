Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас опроверг информацию об иностранном гражданстве.
Заявление прозвучало в ходе передачи «Формула смысла» на «Вести ФМ», где слушатели спрашивали Клишаса о наличии у него гражданства Швейцарии.
Сейчас ведётся целая кампания не только против меня, но и против сенаторов. Это те, кто поддерживает политику президента, — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что члены его семьи также живут в России и не имеют иного гражданства.
Как ранее писал NEWS.ru, в настоящее время в Совете Федерации находится в разработке законопроект, согласно которому будут расширены полномочия сенаторов. В частности, они смогут инициативно проверять информацию о двойном гражданстве своих коллег по палате.
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