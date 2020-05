Климов объяснил, кто стоит за статьями NYT и FT о смертности от COVID в РФ

https://static.news.ru/photo/a656ed70-961d-11ea-adb3-fa163e074e61_660.jpg

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал нежелание New York Times и Financial Times опровергать статьи о якобы умалчивании Россией «настоящей» смертности от коронавируса.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Мы по этой теме высказались ещё в начале апреля и обратили внимание на то, что подобного рода информацию распространяют русскоговорящие органы пропаганды США, Великобритании и ряда других государств. New York Times и Financial Times — это всё-таки газеты, адресованные прежде всего не гражданам России, а самим американцам и британцам. И эти публикации нужны для того, чтобы оправдать ту ситуацию, в которой оказались граждане этих стран, оправдаться перед своими гражданами в полной некомпетентности и провале всей системы здравоохранения у них, — подчеркнул политик в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, этот и подобные факты будут изучены и представлены в ежегодном докладе временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

В любом случае наша рекомендация, которая была сделана ещё задолго до этих публикаций, говорит о том, что каждый подобный факт мы должны обязательно оформлять через иски, в которых нужно требовать опровержения и возмещения морального в данном случае ущерба. Я очень хотел бы, чтобы у нас в стране сложилась практика, когда каждое такого рода заявление, в зависимости от тяжести содеянного, заканчивалось серьёзными материальными последствиями для тех, кто этим делом пользуется. Каждый раз наши компетентные органы помимо заявления об обстоятельствах появления фейков ещё должны возбуждать дела административного, уголовного и гражданского характера. New York Times, Financial Times и прочие должны платить за такие выходки, — подчеркнул парламентарий.

Как писал NEWS.ru, российский посол в США Анатолий Антонов направил письмо главному редактору The New York Times. В нём он потребовал опровержения материала о смертности от коронавируса в России. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что дипведомство не намерено лишать аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times.