https://static.news.ru/photo/06cba7a2-c187-11e9-b39a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Украина продолжает стремительными темпами терять население и свою территорию. За 28 лет независимости страна лишилась главных признаков государственности. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба

За 28 лет Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся её гражданами, — пишет дипломат в статье для издания «Зеркало недели».

Кулеба отметил, что за последние годы территория страны значительно уменьшилась. Также резко сократилось количество украинского населения. По словам постпреда, в этом виноваты «смертность, миграция и та же оккупация». Важной причиной Кулеба назвал то, что Украина так и не смогла найти сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся её гражданами, передают « Известия ».

Ранее News.ru писал, что экс-депутат Рады Алексей Журавко предрёк потерю ещё нескольких украинских регионов. По его словам, выйти из состава страны захотят Херсон, Одесса, Николаев, Запорожье и даже Киев.