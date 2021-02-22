Киевский политолог объяснил, почему Украина жалуется на Россию в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/2de96326-7624-11eb-8d08-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Жалобы Украины на Россию в Европейский суд по правам человека можно объяснить только попытками выгнать РФ из Совета Европы. К тому же так Киев пытается отвести от себя обвинения в аналогичных преступлениях, уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Речь идёт об уже девятом иске Украины в ЕСПЧ, где Киев обвиняет Москву в политических убийствах оппонентов. При этом конкретные случаи не называются.

Это ещё один шаг в сторону того, чтобы Россия вышла из Совета Европы, создать проблемы между Россией и Европой. Поражаюсь, что Россия не пользуется таким инструментом. В России более чем достаточно ресурсов, чтобы направлять жалобы в ЕСПЧ, — пояснил URA.RU украинский политолог.

Эксперт отметил расплывчатость самой формулировки «политические убийства оппонентов», при которой Киев не называет ни одного случая с конкретными фамилиями. И нагородить тут можно, уверен Погребинский, всё что угодно — от Бориса Немцова до полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Другой эксперт — директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что жалобы в ЕСПЧ для Украины являются прекрасным поводом отвести от себя такие же обвинения. И каждая новый выходка властей «обескураживает» нелепостью и маразмом.

Можно сказать, что это попытка Украины отвести от себя обвинения в преступлениях против человечности на Донбассе, опередив оппонентов. Сыграть на опережение: взять любое обвинение, которое можно выставить в адрес Украины, и обвинить в этом Россию, — аргументировал политолог.

В предыдущий раз Украина обращалась с иском против России в ЕСПЧ в январе этого года. Власти обвинили РФ в убийстве мирных жителей во время присоединения Крыма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал очередную жалобу Украины против России, которая была направлена в Европейский суд по правам человека. Парламентарий считает, что Киев придерживается классического «постмайданного стиля», не предоставляя каких-либо доказательств.