«Тренд такой»: в Госдуме объяснили постоянные жалобы Украины на Россию

https://static.news.ru/photo/a62d8a40-75f4-11eb-a51f-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал очередную жалобу Украины против России, которая была направлена в Европейский суд по правам человека.

Парламентарий считает, что Киев придерживается классического «постмайданного стиля», не предоставляя каких-либо доказательств. Бальбек пояснил, что Украина могла себя перепутать с Россией, напомнив об убийствах людей в Донбассе, препятствиях в расследовании ЧП в Доме профсоюзов в Одессе, преследовании оппозиционных СМИ и журналистов.

Видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой — во всём Россию обвинять. И Украина, что называется, в поте лица старается этот тренд поддерживать, — цитирует РИА Новости депутата.

Ранее стало известно, что Украина вновь обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против России. Об этом сообщается на официальном сайте суда. В заявлении отмечается, что Киев обвиняет Москву в убийствах предполагаемых оппонентов российской власти как на территории страны, так и за её пределами. Украина считает, что подобные меры принимаются Россией вне ситуаций вооружённых конфликтов. Правительство Украины также утверждает, что Российская Федерация не проводит расследования этих убийств и намеренно проводит операции по сокрытию информации, направленные на противодействие усилиям по розыску виновных.

Стоит отметить, что это обращение Украины в ЕСПЧ против России стало уже девятым. Правительство страны заявляет, что РФ нарушает статью 2 Европейской конвенции по правам человека, предусматривающую право на жизнь, писал NEWS.ru.