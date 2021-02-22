Украина подала девятый иск в ЕСПЧ против России

https://static.news.ru/photo/cd49539c-75cd-11eb-b77c-96000091f725_660.jpg Европейский суд по правам человека Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Украина вновь обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

В заявлении отмечается, что Киев обвиняет РФ в убийствах предполагаемых оппонентов российской власти как на территории страны, так и за её пределами. Украина считает, что подобные меры принимаются Россией вне ситуаций вооружённых конфликтов.

Правительство Украины также утверждает, что Российская Федерация не проводит расследования этих убийств и намеренно проводит операции по сокрытию [информации], направленные на противодействие усилиям по розыску виновных, — говорится в документе.

Стоит отметить, что это обращение Украины в ЕСПЧ против России стало уже девятым. Правительство страны заявляет, что РФ нарушает статью 2 Европейской конвенции по правам человека, предусматривающую право на жизнь.

Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал об условиях, при которых страна откажется от импорта электроэнергии из России. По его словам, в первую очередь необходимо провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, так как её существенная часть не функционирует. Чтобы исправить ситуацию, считает министр, нужны системные законодательные решения.