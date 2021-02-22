На Украине озвучили условия для отказа от российской электроэнергии

https://static.news.ru/photo/4b55a290-75bf-11eb-a7a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал об условиях, при которых страна откажется от импорта электроэнергии из России.

По его словам, в первую очередь необходимо провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, так как её существенная часть не функционирует. Чтобы исправить ситуацию, считает министр, нужны системные законодательные решения.

Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас, — заявил он.

Также Витренко отметил важность отсоединения страны от российской и белорусской энергосистемы и присоединение к европейской системе. Он с сожалением добавил, что это не было сделано, хотя разговоры об этом ходят давно, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Витренко заявил, что Украина выступает против импортирования электроэнергии из России и Белоруссии, но была вынуждена закупать её из-за угрозы веерных отключений.