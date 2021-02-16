На Украине объяснили импорт электроэнергии из РФ угрозой отключений

https://static.news.ru/photo/72cb8a64-7052-11eb-9d69-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина выступает против импортирования электроэнергии из России и Белоруссии, но была вынуждена закупать её из-за угрозы веерных отключений. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской. Украина критически зависит от России и Белоруссии в этом вопросе, — цитирует ТАСС Витренко.

Выступая на форуме «Украина. 30», он также сообщил, что Киев был вынужден возобновить импорт электроэнергии из соседних стран из-за возникшего во время морозов дефицита.

Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений, — добавил Витренко.

По его словам, власти Украины сейчас работают над тем, чтобы объединиться с энергосистемой Евросоюза. Осуществить эту задачу планируется к 2023 году.

Как писал NEWS.ru, глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина сейчас физически не может отказаться от российской электроэнергии. Для этого есть несколько причин. Во-первых, для Киева «стала неожиданностью» поломка 13 энергоблоков теплоэлектростанций в стране. Во-вторых, запасы угля на складах почти равны нулю. В этих условиях, по словам Кудрицкого, отказаться от импорта энергии из РФ было бы «некорректно».

Глава госкорпорации пообещал, что все поломки на теплоэлектростанциях будут устранены в марте-апреле 2021 года. Тогда же ожидается пополнение угольных запасов. Закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии, заверил он. Сроком окончания закупок электроэнергии в России он назвал тот момент, когда Украина присоединится к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).