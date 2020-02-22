Информагентства скупо сообщили об аресте бывшей помощницы вице-премьера, а ныне президента Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. По распространенной версии, Анастасия Алексеева получила взяток — нет, не борзыми щенками — а туристическими услугами на сумму в четыре миллиона рублей. Позже по каналам ТАСС пришло уточнение, что речь пока идёт о покровительстве ряду фармкомпаний. Возможно, всё так и обстоит на самом деле. Вот только на некоторые размышления наводят и время задержания еще вчера весьма влиятельной дамы, и её несколько последовательных весьма видных должностей.

Начнём с того, что в правительстве, как утверждают, госпожа Алексеева занималась любимым детищем бывшего премьера Дмитрия Медведева — «Сколково». Той самой крупнейшей и крайне дорогой площадкой, на которой, как нас уверяли, наши технологические прорывные достижения будут монетизироваться. С тех пор прошло немало времени, и немало средств в Фонд «Сколково» утекло из госбюджета. Недаром остряки переименовали проект в Скольково. А Анастасия Алексеева, в числе прочих своих обязанностей, занималась как раз делами, прежде всего финансовыми, этого симбиоза исследователей, менеджеров и финансистов. Занималась, видимо, успешно, поскольку уже после ухода Дворковича по причине тонкой настройки кабинета Медведева в мае 2018 года Алексеева продолжала помогать уже первому вице-премьеру Антону Силуанову. Все шло по-прежнему, Фонд «Сколково» не был обделен её заботой. Но, как заявляют злые языки, не исключено, что дама несколько переусердствовала в вовлечении госкорпораций в проект, используя правительственные механизмы. Поскольку её деятельностью заинтересовались в компетентных органах. И Алексеева была вынуждена покинуть Белый дом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но, как можно догадаться, приземлилась она на хорошо утрамбованной ею же площадке, в Фонде «Сколково». Спустя почти два года после увольнения из Белого дома силовики за предприимчивую экс-чиновницу, видимо, решили взяться всерьёз. Раз уж информация о её задержании и взятии под стражу сразу попала в публичное пространство напрямую, а не в форме разного рода утечек. Такой информационный вброс есть явный сигнал разным сторонам нашего политического и финансового поля. Косвенно под удар могут попасть разные влиятельные фигуры, не говоря уже о таких структурах, как Роснано или Ростех. Впрочем, у «Сколково» было немало бенефициаров. Да и скандалов там случалось прилично. Самый громкий, как мы помним, поставил крест на карьере Ильи Пономарева. Ныне политбеженца на Украине.

Конечно, казус Алексеевой можно толковать по-разному. Ещё не известно, дойдет ли её дело до реального суда. Хотя, судя по информационной подготовке, такая воля на самом верху есть. К тому же у нового премьера имеется чёткое поручение президента: навести порядок в сфере госфинансов, наладить ритмичное финансирование национальных проектов и главное — пресечь разворовывание и разбазаривание выделяемых казной средств. И в таком контексте сам Михаил Мишустин вполне мог инициировать ревизию ряда «чёрных бюджетных дыр», среди которых Фонд «Сколково» занимает далеко не последнее место. А значит, дело Алексеевой может иметь долгоиграющие последствия в плане перекройки ряда отношений, выстроенных ещё командой бывшего премьера. Большая ревизия может начаться с не очень крупного события. Ведь у ареста по подозрению во взятках от фармкомпаний могут быть различные продолжения. Да и знает Алексеева немало.