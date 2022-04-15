Касперская: «Количество атак всё время увеличивается»

Атаки на информационные системы сервисов и государственных органов будут продолжаться, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Она рассказала NEWS.ru, что количество атак всё время увеличивается и «остаётся только надеться, что больших утечек не будет».

Я думаю, что нужно предпринять дополнительные усилия по защите государственных и крупных корпоративных баз, — подчеркнула эксперт.

По её словам, существуют программные решения, которые позволяют защитить базы данных граждан. Однако, вероятно, они уже внедрены в большинстве крупных компаний и госорганов. При этом Касперская подчеркнула, что следует обратить внимание на дополнительные административные и технические меры защиты.

Как спастись? Ответ: Общую рекомендацию дать сложно. Очевидно, меры защиты зависят от конкретных параметров, и решение о дополнительных мерах должно приниматься на основании анализа всех необходимых данных, — добавила она.

Ранее в Замоскворецком районном суде Москвы рассказали о регистрации первого иска к «Яндекс.Еде» о компенсации морального вреда за массовое распространение персональных данных.

По мнению юриста Василия Воробьёва, шанс удовлетворении иска о компенсации морального вреда зависит от того, виновна ли компания в произошедшем. По его словам, если будет доказано, что данные в Cеть слили хакеры, а компания надлежащим образом исполняла предписания по защите этих данных, то «Яндекс.Еду» освободят от ответственности за произошедшее.