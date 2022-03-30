Юрист оценил шансы выплаты компенсации клиентам «Яндекс.Еды»

Выплата компенсации пострадавшим от утечки данных клиентам «Яндекс.Еды» зависит от того, виновна ли компания в произошедшем, заявил юрист Василий Воробьёв. По его словам, если будет доказано, что данные в Cеть слили хакеры, а компания надлежащим образом исполняла предписания по защите этих данных, то «Яндекс.Еду» освободят от ответственности за произошедшее, пишет Lenta.ru.

Если произошла утечка в связи с действиями третьих лиц, хакеров например, если установлено, что совершено преступление, если мы говорим о краже персональных данных, если компания надлежащим образом исполняла обязанности по защите этих данных, она не несёт ответственности за то, что эти данные утекли в открытый доступ, потому что физически невозможно не допустить таких утечек на 100%, — заверил Воробьёв.

При этом он признал, что компанию могут привлечь к ответственности, если выяснится, что утечка данных произошла по причине уязвимости, о которой «Яндекс.Еда» знала, но не устранила. Вместе с этим юрист добавил, что даже в таком случае компенсация на одного человека вряд ли будет превышать пяти тысяч рублей.

Ранее в Замоскворецком районном суде Москвы зарегистрировали иск к компании «Яндекс.Еда» о компенсации морального вреда за массовое распространение персональных данных. Это первый иск такого рода, дата его рассмотрения пока не назначена.