Зарегистрирован первый иск к «Яндекс.Еде» за распространение личных данных

В Замоскворецком районном суде Москвы зарегистрирован иск к компании «Яндекс.Еда» о компенсации морального вреда за массовое распространение персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анна Днепрова. Это первый иск такого рода, дата его рассмотрения пока не назначена.

В суд поступил иск к компании «Яндекс.Еда», истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей за массовое распространение персональных данных, — сказала собеседница агентства.

Коллективный иск против «Яндекса» был подан сегодня утром. Истцы потребовали компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому, их интересы представляет директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

В Роскомнадзоре сообщили о внесении ресурса с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к сайту с личными данными пользователей ограничен.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев предупредил, что слитые персональные данные с большой вероятностью будут использоваться мошенниками. Он напомнил, что жертвы могут обратиться в суд с требованием к компании удалить информацию, однако это не гарантирует того, что сведения не останутся в других местах в интернете.