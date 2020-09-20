Кашеварова покинет пост советника Володина по СМИ

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Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова объявила об уходе со своего поста. Основательница сайта Daily Storm была назначена помощником Вячеслава Володина по работе со СМИ в январе 2019 года.

Со следующей недели я не пресс-секретарь председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Какой-то конкретной причины моего ухода нет — есть совокупность, которая меня поставила перед выбором, — написала в Telegram-канале Кашеварова.

Она пояснила, что хочет вернуться в журналистику и уделять больше времени семье, подчеркнув при этом, что Володин останется для неё «ориентиром на всю жизнь».

Для меня ценно его доброе отношение. Я благодарна за его понимание, таких людей очень мало, — добавила она.

Как писал NEWS.ru, Вячеслав Володин пожертвовал десятки миллионов рублей личных доходов на благотворительность, сообщила ранее Анастасия Кашеварова. Общий объём финансовой помощи в 2018 году составил почти 40 млн рублей, из них 22 млн парламентарий передал на строительство школы «Феникс» для детей из неполных и малоимущих семей и сирот. Учебное заведение возводится в деревне Мольгино Смоленской области. Часть суммы пошла на покупку школьной формы, учебных пособий и спортивной экипировки. Ещё пять миллионов Володин направил на завершение строительства жилого здания в посёлке Елшанка в Саратове. Дом предназначен для расселения 23 бараков середины прошлого столетия. Ключи от квартир в сентябре 2019 года получат 256 семей.