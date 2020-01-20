Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству обсудят кандидатуру Игоря Краснова, предложенную президентом на пост генпрокурора РФ, на заседании 21 января. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Представление президента по кандидатуре генпрокурора комитет рассмотрит завтра в 12:30, — цитирует РИА Новости сенатора.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.

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