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Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ направила письмо главе государства. Документ содержит рабочие правки в Основной закон страны.

В письме, в частности, говорится о необходимости «выверенного подхода при разработке норм, усиливающих гарантии приоритета Конституции РФ на территории России» в контексте примата международного права, который закреплён в части 4...