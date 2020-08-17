Канада не признала результаты выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a1850fb8-e0d5-11ea-a382-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FP_Champagne

Глава МИД Канады Франсуа Шампань заявил, что страна отказывается принимать результаты прошедших в Белоруссии президентских выборов.

В заявлении Шампаня также сказано, что Канада осуждает подавление мирных протестов, прошедших в Белоруссии после выборов, а сами выборы названы фальсифицированными.

Канада не принимает результаты этих фальсифицированных президентских выборов. Мы призываем к свободным и справедливым выборам и тщательному расследованию ОБСЕ, — написал глава МИД в своём Twitter.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus .



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE .



My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT — FranÃ§ois-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) August 17, 2020

Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru ранее, канцлер Германии Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко со дня выборов в стране. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.