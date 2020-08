Канада не признала результаты выборов в Белоруссии

В заявлении Шампаня также сказано, что Канада осуждает подавление мирных протестов, прошедших в Белоруссии после выборов, а сами выборы названы фальсифицированными.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus .



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE .



