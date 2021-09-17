Камчатского депутата заподозрили в подкупе избирателей

На Камчатке выявили кандидата в депутаты, который подкупал избирателей. Полиция зафиксировала подкуп документально, но фамилию кандидата пока не разглашают. Об этом сообщило информагентство «Кам 24».

В субботу в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина предлагает проголосовать за определённых кандидатов за тысячу рублей. Ещё одно видео было снято на избирательном участке: мужчина пришёл голосовать с записанными на бумажке фамилиями нужных кандидатов. Оба ролика сняли в Елизове.

Председатель Елизовской территориальной избирательной комиссии Антон Прочко подтвердил, что имел место подкуп избирателей одним из кандидатов в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

По первому ролику прокуратура проверяет, но пока не выявили. А по второму, где два мужчины, там прокуратурой принято решение о привлечении к административной ответственности. Вчера я присутствовал при этом, было установлено: кто, какой кандидат. Полиция выявила, кто привозил людей, — рассказал Прочко.

Кандидат баллотируется в первом округе в Елизове, уточнил Прочко.

По данным журналистов, один из списка «рекомендованных» политиков уже является депутатом. А нарушителя так и не сняли с выборов. Прочко объяснил это тем, что избирком не имеет таких полномочий.

Ранее в избирательном округе в УИК № 129 в посёлке Куваши аннулировали 70 бюллетеней. Их признали недействительными по причине смерти голосовавших.