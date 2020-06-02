Кабмин разрешит россиянам прописываться в апартаментах

https://static.news.ru/photo/32c75858-a4d8-11ea-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство включило в двухлетний план восстановления экономики России пункт о приравнивании апартаментов к жилым помещениям. Документ включает три этапа и рассчитан до конца 2021 года.

По информации ТАСС, кабмин решил скорректировать правовой статус апартаментов, чтобы граждане могли регистрироваться в них по месту жительства.

Согласно плану правительство расширит свои полномочия по завершению строительства проблемных объектов, а также упростит завершение проектов многоквартирных домов, возводимых с привлечением долевых средств.

Как писал NEWS.ru, план восстановления экономики обойдётся правительству России в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП за 2019-й. При этом из-за мировой пандемии и кризиса в 2020 году российский ВВП, по прогнозам экономистов, снизится как минимум на 3-5%.