Нет, в том, что для неувядаемого чиновника Сергея Приходько нашли новую должность с сохранением известных привилегий, нет ничего удивительного. Премьеру Мишустину, не столь ещё опытному в делах и интригах большого правительства, нужен позарез опытный шерпа в местных хитросплетениях. Плоть от плоти аппарата. Чиновник, которого в некотором смысле можно сравнить со слугой трёх царей Аракчеевым. Тем более, что этот исторический персонаж уже не реакционер, а вроде как эффективный государственный менеджер. К тому же, по новому пенсионному обычаю, Приходько — чиновник предпенсионного возраста, а такую категорию ныне рекомендуется сохранять на основной работе по гуманным соображениям.

Между тем, более 20 лет при высшей власти дорогого стоят. И, надо полагать, на различных своих постах в Кремле или Белом доме Сергей Эдуардович пережил немало стрессовых ситуаций. Не следует думать, что его карьерный путь всегда был мёдом намазан. То Приходько откровенно подозревали в том, что после ухода из Кремля его первого покровителя Сергея Ястржембского, вытесненного Валентином Юмашевым, он не забывал старого товарища и сливал ему конфиденциальную информацию, которая доходила и до Юрия Лужкова, в чьей команде некоторое время пребывал бывший пресс-секретарь первого президента РФ. Но тогда всё обошлось. То Приходько якобы оказался заснятым в компании с девушкой с низкой социальной ответственностью, известной, как Настя Рыбка. Той самой, которая, повествуя о своём романе с бизнесменом Дерипаской, засветила и «солидного человека из правительства».

Дружеские отношения с олигархом первой волны Дерипаской дали новые основания считать Приходько ещё и лоббистом семьи Ельциных-Юмашевых.

А когда эмоциональный белорусский лидер Александр Лукашенко опять-таки публично и громогласно заявил, что в администрации Кремля есть люди, которые-де тормозят развитие братских российско-белорусских отношений, было от чего пить валидол. Поскольку в числе таких тайных недоброжелателей братского слияния был назван и Приходько. Но и в тот раз помощник по внешнеполитическим делам оказался просто «тефлоновым».

Денис Мантуров и Сергей Приходько (архивное фото) Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Да и как мы помним, Рыбка после отсидки в Таиланде была вынуждена из Москвы вернуться в родную Беларусь, где выказала себя горячей поклонницей местного президента. А наш герой, переживший немало бурь, оставался просто аппаратным утёсом, стихии интриг неподвластным. Но годы в высших сферах всё равно только прибавляли седых волос. Поговаривали, что Приходько подготовил себе смену в лице своего зама — молодого Максима Акимова. Но, как всегда у нас бывает, неожиданно Акимов получил в предыдущем правительстве пост вице-премьера, но по проблемам связи и цифровизации экономики. А аппарат кабмина тогда возглавил однокурсник Дмитрия Медведева по юрфаку ЛГУ Константин Чуйченко, который следует за своим покровителем в разных ипостасях. Но главным сюрпризом стало то, что в первых замах у Чуйченко оказался опять-таки Сергей Приходько.

И вот в правительстве уже нет Акимова, которого перебросили на «Почту России», и Чуйченко поменял Белый дом на главный кабинет в здании Минюста. А у премьера теперь новый помощник... Сергей Приходько, который уже побил все рекорды политического и чиновничьего долгожительства.