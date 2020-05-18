Пока компетентные инстанции дружно рапортуют о постепенном выходе регионов на плато инфицирования, над Сибирью всё заметнее дым от нарастающих лесных пожаров. Страна вновь неумолимо готовится столкнуться с традиционным сезонным бедствием — огненными штормами, которые в прошлом году потрясли весь наш политический истеблишмент.

Мы прекрасно помним, как в 2019-м огненные смерчи, возникшие в так называемых зонах контроля, привели к тому, что многие крупнейшие сибирские города по факту оказались в состоянии карантина, поскольку едкий дым полностью окутал, например, Красноярск ядовитым покрывалом. Однако тамошний губернатор Александр Усс на голубом глазу уверял в том, что тушить пожары в тех же зонах контроля, то есть территориях в основном малообжитых районов Восточной Сибири, просто нецелесообразно. Однако сообщения о растущих площадях, охваченных пламенем, которые в чём-то напоминали нынешние сводки о числе поражённых коронавирусом, наконец были по-настоящему услышаны на федеральном уровне. Эксперты стали проводить аналогии с трагическим 2010 годом и предвещать, что смог может опять дойти и до Кремля.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Только тогда на уровне центрального правительства были срочно выделены финансовые ресурсы и технические средства для ведения тотальной борьбы с огнём на всех поражённых территориях. Площадь пожаров стала стремительно сокращаться, а красноярский губернатор, оперативно подкорректировав свою позицию, тепло поблагодарил федеральный центр за его своевременное вмешательство. Тогда же много писали о спровоцировавших пожары специальных поджогах ради вырубки всё новых сотен квадратных километров якобы погибшего леса. Стали разрабатываться превентивные планы пожаротушения, в бюджете уже на этот год были заложены соответствующие средства, заговорили о самой ликвидации понятия «зоны контроля».

Прошёл год. Не в последнюю очередь за упущения в тушении пожаров и пассивность перед лицом подтопления целых городков был снят иркутский губернатор Сергей Левченко. Но теперь выясняется, что если верить главе думского комитета по природным ресурсам и земельным отношениям Николаю Николаеву, понятие «зон контроля» так и не отменено. Таинственные злодеи по-прежнему поджигают лес ради своих корыстных устремлений. А запланированные средства застряли где-то в Минфине. Депутат даже намеревается на своём YouTube-канале провести специальный антипожарный круглый стол с участием широкого круга специалистов.

Между тем лес опять горит. Пошли первые тревожные телерепортажи. Потянуло дымом, а лето, если верить предварительным прогнозам синоптиков, обещает быть необычно жарким, дескать, сродни сезону 2010 года, когда дым накрыл и Центральную Россию, и Москву. Даже в столице пожилым москвичам и страдающим от лёгочных заболеваний тогда рекомендовали не покидать своих квартир. А сейчас страна только-только ожидает послаблений в отношении коронавирусной самоизоляции.

Словом, Россию ждёт очередное испытание огнём, причём на фоне оскудевшего по известным причинам госбюджета и общей посткарантийной апатии. Надежда, пожалуй, только на то, что нас не ждёт повторение пройденного. И всё-таки удастся накрыть зоны огня, пока ситуация не переросла в штормы на территориях, сравнимых с масштабами крупнейших европейских стран.