Иракский аналитик увидел в статье Путина план по выходу из мирового кризиса

https://static.news.ru/photo/692ce1b8-b308-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Совет Безопасности ООН (архивное фото) Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне — это точный и адекватно отражающий реальность анализ событий на международной арене. Такое мнение высказал иракский аналитик и обозреватель, кандидат юридических наук Фалях Исмаил Хачим.

Эксперт высказал мнение, что нынешняя ситуация на международной арене напоминает период холодной войны. Об этом, по его словам, свидетельствуют «активные попытки создать атмосферу для новой гонки вооружений, разжигания конфликтов и создания новых очагов напряжённости вместо того, чтобы разрешить уже существующие [противоречия] и искать пути урегулирования международных и региональных конфликтов».

На этом фоне особенно актуально звучит озвученная Путиным идея провести саммит «ядерной пятёрки» Совета безопасности ООН, где можно было бы обсудить важнейшие мировые проблемы, подчеркнул аналитик.

Путин своевременно сконцентрировал внимание на способности саммита России, США, Китая, Франции и Британии сыграть важную роль в поиске общих решений нынешним вызовам и угрозам, напомнив действующим на международной арене силам об их ответственности и необходимости соблюдать дух сотрудничества и придерживаться гуманистических ценностей, — цитирует Хачима РИА Новости.

По его словам, программные заявление политика являются своего рода «дорожной картой» по выработке ответов на вызовы, стоящие перед мировым сообществом как в международных отношениях, так и в сфере экономики и безопасности.

Ранее Путин написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», она была опубликована в американском журнале The National Interest. Президент анонсировал материал ещё в январе, когда решил ответить на «попытки переписать историю» и выставить СССР виновником войны наравне с нацистами.

В материале российский лидер говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была перепечатана «Российской газетой» и опубликована на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, инициативу Путина организовать встречу партнёров по «ядерной пятёрке» поддержал Китай. Об этом проинформировал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Положительно оценилпредложение российского лидера и японский политолог, специализирующийся на России, Ицуро Накамура. Он предположил, что встреча лидеров пяти стран может состояться между 24 июня и 1 июля.