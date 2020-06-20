Японский политолог назвал Путина лидером мирового порядка

https://static.news.ru/photo/36c675e0-b2c7-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в американском журнале The National Interest, призывает к консолидации всех стран мира, особенно тех, которые обладают реальной политической силой, как пять ядерных держав. В сегодняшних реалиях такое единение необходимо в том числе и для окончательной победы над коронавирусом, заявил японский специалист по России, профессор университета Цукуба политолог Ицуро Накамура.

Он указал на инициативу Путина о личной встрече лидеров «ядерной пятёрки» ООН — РФ, США, Китая, Великобритании и Франции, которая должна состояться как можно скорее. Смысл такого саммита в том, что эти государства обладают настоящим весомым словом для определения порядка в мире, считает эксперт.

Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина — руководящая роль в мировом порядке мира «после короны», — цитирует Накамуру РИА Новости.

Политолог высказал мнение, что «помирить Америку и Китай никто, кроме Путина, не сможет». В этом смысле противостояние двух стран президенту России на руку, считает он: через их примирение политик сможет «обозначить своё присутствие».

Накамура предположил, что встреча лидеров пяти стран может состояться между 24 июня и 1 июля.

Ранее российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале Путин говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья появилась на страницах именно этого журнала, так как была задача опубликовать её в солидном издании, которое имеет умных читателей.

The National Interest издаётся экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне. Однако, как писал NEWS.ru, в последние годы этот нишевый журнал теряет репутацию, которая считается неоднозначной. Его владельца Дмитрия Саймса обвиняют в неприкрытом продвижении интересов Кремля в США. Раньше программные материалы российского лидера появлялись в таких уважаемых изданиях, как, например, The Wall Street Journal.

Как писал NEWS.ru, Китай инициативу Путина организовать встречу партнёров по «ядерной пятёрке» поддержал. Об этом проинформировал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.