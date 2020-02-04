https://static.news.ru/photo/1f6c229e-4776-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Вася Ложкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экологическая партия «Зеленая альтернатива» планирует выдвинуть в депутаты художника и музыканта Васю Ложкина. Он известен своими ироничными картинами на социальную тему. Съезд партии намечен на 10 марта 2020 года. Там и будет принято решение о выдвижении.

Ложкин высмеивает в своих работах людские пороки. Темами его картин часто становятся: алкоголики, коты, пенсионеры и зайцы. Одну из его работ в 2016 году признали экстремистской. Однако позднее решение было отменено, пишет «Коммерсант».

Сам художник не спешит становиться политиком.

Я никаким депутатом не стану. На самом деле разговор был о том, пойду ли я в партию. Я сказал, что не знаю, подумаю, и на этом всё. Никакой конкретики не было. Какой же я депутат? — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что суд проверил картины Васи Ложкина на экстремизм. Однако незаконных признаков выявить не удалось.