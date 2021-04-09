Двойной агент: зачем Кремлю губернатор от коммунистов и Шойгу

Если «добровольный» уход ульяновского губернатора был легко предсказуем (мы сами несколько раз подробно касались пикантных обвинений в адрес его семейства), то назначение врио губернатора Алексея Русских несколько неожиданно. Хотя бы потому, что Сергей Морозов, уходящий в Госдуму, пытался строить защиту целесообразности своего нового выдвижения на эффективном противодействии коммунистам, активным в области.

И вдруг именно представитель компартии, член партийной думской фракции в парламенте нескольких созывов предлагается президентом в качестве врио, а значит, и официального кандидата в губернаторы на сентябрьских выборах. Тем более что он никак не связан с Ульяновской областью ни по факту своего рождения в Ижевске, ни по опыту своей многолетней работы в Москве и в Подмосковье. А ведь в таких ситуациях дефицита времени ставка делается зачастую на «своих», знакомых с местными элитными раскладами.

Впрочем, мы же уже отметили, что в особой для КПРФ области партийцы достаточно активны. Следовательно, у врио губернатора не должно быть конфликтов с местной оппозицией. Есть же партийная дисциплина. Ну, а представителям партии власти остаётся со всем уважением отнестись к кандидатуре, предложенной администрацией президента. Тем более что не стоит ассоциировать фигуры, типа выдвинутого на новую должность Алексея Русских, с фанатичными борцами за слом существующего социального порядка.

Алексей Русских council.gov.ru

Притом что, конечно, новый врио — человек существующей политической системы. И, видимо, относится к спонсорам КПРФ. Недаром же есть информация о том, что одно время в компании, руководимой Русских, работал сын Геннадия Зюганова Андрей. К тому же логическая цепочка связывает его и с политическим кланом Сергея Шойгу. Иначе трудно объяснить тот факт, что именно Русских представлял в последнее время в сенате Подмосковье. А ведь губернатор Андрей Воробьёв принадлежит к влиятельнейшему семейству теснейшим образом, начиная ещё с его отца Юрия Воробьёва, связанному с Сергеем Кужугетовичем.

Впрочем, это не снимает вопроса о том, почему выбор Кремля был сделан именно в пользу этого политика. Ясно, что встроенная в систему официальная оппозиционная партия постоянно ведёт скрытый торг с властями. И недавно партийная бюрократия пережила неприятный момент, связанный с отстранением от должности губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которого сам Зюганов представлял как политика, эффективно воплощающего тезисы партийной экономической программы. Но Левченко избрался как бы вне официального сценария, победив во втором туре кандидата от единороссов. А значит, нарушил, видимо, пакетные подковёрные соглашения. И был изначально персоной нон грата.

Теперь на такой же ниточке висит ещё один неформатный коммунистический губернатор — глава Хакасии Валентин Коновалов, дни которого во главе республики, по многим оценкам, сочтены. Кстати, Коновалов тогда победил единоросса, за которого горой стоял Шойгу.

Так что, в некотором смысле выдвижение Алексея Русских — это такая комплексная компенсация всем сторонам политического процесса, лишний раз подчеркивающая, что во всём нужен согласованный порядок. Не то время, чтобы импровизировать.