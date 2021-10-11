Государственная дума № 8: все депутаты с ПЦР-тестами

Итак, пленарное заедание даст официальный старт работе новой Госдумы. Освоившись на своих закрепленных местах и проголосовав за предварительно согласованные персоналии думского руководства, народные избранники, как планируется, отправятся в Большой Кремлевский дворец, где в Георгиевском зале их готов будет напутствовать президент. Ради этой встречи, как утверждают, депутатам пришлось сдать подряд три ПЦР-теста.

Несмотря на новый порядковый номер, многое в здании на Охотном ряду останется в тренде стабильности и преемственности. Тот же председатель, те же два первых зама, лишь число простых замов увеличится, прежде всего, за счёт выбравшей думский мандат Анны Кузнецовой и создателя «Новый людей» и косметической компании Faberlic Алексея Нечаева, фракцию которого даже президент призвал внести свежую струю в работу законодателей. Сам Нечаев передал свой бизнес под управление бренд-директора компании, но остаётся самым богатым депутатом с годовым доходом почти в четыре с половиной миллиарда. А значит, разного рода подозрения в конфликте интересов парламентария всё равно будут сопровождать его думскую деятельность.

Президент РФ Владимир Путин Yevgeny Philippov/Global Look Press

Но основные комитеты останутся не просто за единороссами, но сохранят своих проверенных прежними думскими сроками шефов. Так что за судьбу уже представленного правительством проекта государственного бюджета на три последующих года можно особенно не волноваться. Некоторое оживление будет, видимо, отмечено лишь в ходе второго чтения этого сверхобъёмного документа, когда смогут о себе заявить вновь избранные лоббисты, представляющие интересы разных субъектов федерации.

К слову, вряд ли Госдума сейчас воспользуется своим правом обсуждения и утверждения даже не премьера, но некоторых его замов и отдельных министров. Притом, что о новых думских компетенциях, затверждённых отныне в Конституции, немало говорили в последние недели. Скорее его, речь пойдёт именно об обсуждении деятельности некоторых персон из Белого дома. На нынешнем этапе на фоне только потенциального роста постэлекторального напряжения какие-то серьёзные кадровые подвижки, судя по всему, сочтены пока дестабилизирующим фактором. Но, представляется, постепенно парламентарии освоят и эту свою новую роль.

В целом, интересно будет проследить и за работой обновлённой на 40 % фракции ЕР на фоне разного рода предположений о сокращении влияния на её деятельность спикера Вячеслава Володина и жесткого увязывания её законотворчества с политикой партийного руководства. Вряд ли новый курс как-то выразится публично. Но явно станет меньше непродуманных законопроектов типа предложения группы единороссов дать регионам право самим регулировать численность бездомных животных, включая и приюты. Тогда даже секретарь генсовет партии Андрей Турчак назвал такую инициативу «живодёрской».

Но при таких раскладах даже главы крупных комитетов становятся в большей степени номинальными фигурами, инструментами для проведения определённой политики, выработанной в аппарате партии, кремлёвской администрации и в правительстве. Притом, что семь глав комитетов от ЕР вернутся в свои же кабинеты, а ещё три комитета будут отданы двум бывшим министрам и отставному зам министра. Кстати, весьма показательно на работе Госдумы сможет отразиться очередной съезд ЕР, который, по некоторой информации, может быть созван уже к декабрю.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, пока некоторое оживление вызвал заочный спор о том, кому надо предоставить право открыть первое заседание Госдумы № 8. Ещё со времен имперских Госдум такое право предоставляется старейшим депутатам. Появилась информация, что восьмую Госдуму может открыть Валентина Терешкова, чьё выступление на парламентском заседании в марте 2020 об обнулении президентских сроков дало старт всей конституционной реформе. Так что председательствование Терешковой на открытии первой сессии Госдумы носило бы глубоко символический характер. Но формально на год ее старше бывший зам Юрия Лужкова Владимир Ресин. Однако ведь пожилой человек может и заболеть.

Кстати, работать новая Госдума предполагает в прежнем ритме: три недели работы в столице, включая две «пленарки» в неделю, и неделя для встреч с избирателями на местах.