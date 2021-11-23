Госдума призвала осудить преследования россиян в США

Госдума намерена осудить агрессивные действия властей США по отношению к представителям русской диаспоры и потребовать прекратить их притеснения. Основанием для этого стало преследование не менее 300 представителей русской диаспоры, проживающих в США. Проект соответствующего заявления размещён в электронной базе Госдумы.

В тексте заявления указано , что представители русской диаспоры в США подверглись преследованию американских спецслужб по надуманным основаниям. Результатом этого стало принятое и опубликованное 18 ноября заявление Координационного совета организаций российских соотечественников США о приостановлении своей деятельности. Госдума намерена объявить такие действия недружественными и призвать ряд межпарламентских организаций и парламенты государств — членов Евросоюза осудить политику США.

Ранее российское посольство в США потребовало от американских властей прекратить преследование российской диаспоры. Дипломаты возмутились, что организацию подозревают в работе без регистрации в качестве иноагента. В посольстве отметили, что выходцам из России отказывают в праве поддерживать связь с исторической родиной и принимать активное участие в сохранении языкового и культурного наследия.

Дипломаты добавили, что сотрудники ФБР проводили обыски и допросы представителей диаспоры, порой в грубой форме. Такие акции можно расценить как недружественные по отношению к России.

В свою очередь депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что преследование россиян в США нужно ФБР, чтобы разыграть «русскую карту» на предстоящих выборах. Она станет выгодным козырем как против республиканцев, так и против демократов.