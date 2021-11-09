Госдума одобрила право глав регионов избираться более двух сроков подряд

Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти. Согласно документу, главы субъектов России будут избираться гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания. Для них вводится единый пятилетний срок полномочий. И при этом снимается запрет на избрание более чем на два срока подряд. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект очень важный. Это базовый законопроект, который несёт в себе и прямые нормы, и закладывает определённые параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления, — подчеркнул спикер парламента Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. При этом документом снимается запрет на замещение главой региона этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством.

Основная цель проекта — совершенствование механизмов функционирования и взаимодействия федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ. Отдельно прописывается мера ответственности главы региона. Он может быть отрешён от должности президентом, в том числе в связи с утратой доверия.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что определять, сколько сроков губернатор сможет занимать свой пост, будут заксобрания регионов.