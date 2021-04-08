Госдума примет закон об изъятии денег у чиновников

https://static.news.ru/photo/e670b0fe-98d2-11eb-896f-96000091f725_660.jpg Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

Деньги чиновников, происхождение которых они не смогут доказать, могут начать изымать в пользу государства. Это будет касаться тех сумм, которые превышают доход госслужащего за три года.

Соответствующий законопроект направлен правительством в Госдуму. На данный момент изъятию подлежат только ценные бумаги, недвижимость, земельные участки и транспорт, законность получения которых чиновник не смог доказать. Но деньги, находящиеся на банковских счетах, по-прежнему изъять нельзя, сообщает URA.RU.

Внесённый на рассмотрение депутатов законопроект позволяет обращать в доход государства деньги чиновника, если сумма превышает совокупный доход за отчётный период и предшествующие ему два года, а отношении них не предоставлено достоверных сведений, которые подтверждают законность их получения. Подлежащие изъятию суммы будут начинаться с 10 тысяч рублей, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в правительстве РФ подготовили и внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий конфискацию денежных средств, полученных чиновниками незаконным путём. Проект содержит изменения в законодательство о противодействии коррупции, а также о банках и банковской деятельности.