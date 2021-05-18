Госдеп назвал дату встречи Блинкена и Лаврова

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Россиянам с двумя и более погашенными судимостями запретят продавать оружие. Норма содержится в законопроекте об усилении контроля над оборотом оружия в стране, сообщает «РГ».

Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Запрет также коснётся тех, кто привлекался за езду в пьяном виде или передачу своей машины нетрезвому водителю, а также за отказ пройти медицинское...