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Госдеп назвал дату встречи Блинкена и Лаврова

00:50, 19 мая 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведёт переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после завершения программы Арктического совета. Это произойдёт вечером 19 мая в Рейкьявике, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, — отметил Прайс.

Ранее стало известно, что американские власти хотят, чтобы между Вашингтоном и Москвой были предсказуемые и стабильные отношения. Об этом заявил 18 мая Энтони Блинкен. По его словам, следует избегать милитаризации Арктики. Он добавил, что США нацелены на широкое сотрудничество в этом регионе и в Вашингтоне надеются, что в будущем это станет реальным.

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