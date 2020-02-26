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Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ состоится 22 апреля.

Таким образом, президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу, озвученную ранее председателем рабочей группы Андреем Клишасом.

Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.

В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Большая часть поправок, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства, писал NEWS.ru.