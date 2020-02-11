https://static.news.ru/photo/27f4e2b2-4c93-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Голосование по внесению поправок в Основной закон пройдёт после подписания специального акта президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что документ будет отражать порядок голосования и его процедуру.
Там как раз будет содержаться все, что необходимо сделать в последующем в зависимости от результатов голосования. Если они будут положительными, то президент затем издаст специальный акт, которым будут включены поправки в текст Конституции, за которые проголосовали люди, и подпишет его уже после голосования, — приводит слова сенатора ТАСС.
В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, президент Владимир Путин предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.
Ранее NEWS.ru писал, что из Конституции РФ могут исключить пункт о роспуске президентом Госдумы в том случае, если ГД три раза отклонит кандидатуру председателя правительства. Согласно действующему порядку, глава государства может самолично назначить премьер-министра и распустить кабмин. По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в поправке будет говориться «назначает и вправе распустить. Не обязан», а после третьего раза президент: «может назначить и распустить Думу или нет».