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Аргентинские власти приняли решение заменить посла в России. Руководить миссией в Москве будет Алисия Кастро, которая ранее представляла интересы страны в Венесуэле и Великобритании.

По словам президента Аргентины Альберто Фернандеса, дипломатический и политический опыт нового посла является гарантией для государства, а также символом дружбы двух стран. Ранее NEWS.ru писал, что новым послом Великобритании в...