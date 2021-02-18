Главы МИД РФ и Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим мексиканским коллегой Луисом Эбрардом Касаубоном двусторонние отношения и поставки в Мексику препарата для вакцинации «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Главы МИД в телефонном разговоре обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений и взаимодействии России и Мексики на площадке ООН. Однако главной темой всё же стали поставки российской вакцины.

В ходе беседы внимание также было уделено тематике практического взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности поставкам в Мексику российской вакцины «Спутник V», — отметили в МИД РФ.

Среди стран Северной Америки Мексика стала первой, кто зарегистрировал «Спутник V». До этого мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что первая партия препарата должна прийти уже на этих выходных.