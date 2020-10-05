Главы МИД РФ, Франции и США сделали заявление о ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ea8f3dc4-073a-11eb-87c1-fa163e074e61_660.jpg Нагорный Карабах Фото: Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

Министры иностранных дел России, Франции и Соединённых Штатов Сергей Лавров, Жан‑Ив Ле Дриан и Майк Помпео сделали совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Дипломаты осудили беспрецедентную эскалацию насилия в зоне конфликта.

Они отметили, что нападения на гражданские объекты за пределами зоны конфликта и на линии соприкосновения недопустимы.

Ссылаясь на заявление лидеров трёх стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября сего года, министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня, — говорится в заявлении, размещённом на сайте МИД РФ.

Москва, Париж и Вашингтон намерены наращивать взаимодействие с конфликтующими сторонами, призывая их взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, если Ереван выведет свои вооружённые силы с этой территории. Азербайджанский лидер подчеркнул, что это является единственным условием прекращения конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.