Политика

Глава ВОЗ поблагодарил Лаврова за поддержку

15:32, 29 апреля 2020
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность главе МИД РФ Сергею Лаврову за доверие и поддержку организации.

Спасибо, мой друг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, за ваше доверие и поддержку ВОЗ, — написал в Twitter Гебрейесус.

Он подчеркнул, что только совместными усилиями, «проявляя солидарность и руководствуясь наукой», удастся положить конец пандемии COVID-19.

Ранее Лавров заявил, что Россия не намерена прекращать финансовую поддержку ВОЗ. По его словам, в организацию входят «лучшие профессионалы из всех стран».

Как писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты временно прекращают выплаты в бюджет ВОЗ. Трамп выразил мнение, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Также президент считает, что организация способствовала «дезинформации» Китая о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях