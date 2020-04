Глава ВОЗ поблагодарил Лаврова за поддержку

Он подчеркнул, что только совместными усилиями, «проявляя солидарность и руководствуясь наукой», удастся положить конец пандемии COVID-19.

Ранее Лавров заявил, что Россия не намерена прекращать финансовую поддержку ВОЗ. По его словам, в организацию входят «лучшие профессионалы из всех стран».