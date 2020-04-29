Глава ВОЗ поблагодарил Лаврова за поддержку

https://static.news.ru/photo/f23ee286-8a17-11ea-98d5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность главе МИД РФ Сергею Лаврову за доверие и поддержку организации.

Спасибо, мой друг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, за ваше доверие и поддержку ВОЗ, — написал в Twitter Гебрейесус.

Он подчеркнул, что только совместными усилиями, «проявляя солидарность и руководствуясь наукой», удастся положить конец пандемии COVID-19.

Ранее Лавров заявил, что Россия не намерена прекращать финансовую поддержку ВОЗ. По его словам, в организацию входят «лучшие профессионалы из всех стран».

Thank you, my friend Sergey Lavrov, Foreign Minister, for your trust and support to @WHO . Only by working together in solidarity and led by science can we end the #COVID19 pandemic. https://t.co/BcUl3xT8FT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 29, 2020

Как писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты временно прекращают выплаты в бюджет ВОЗ. Трамп выразил мнение, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Также президент считает, что организация способствовала «дезинформации» Китая о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире.