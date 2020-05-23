Глава ВЦИОМ отреагировал на публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

https://static.news.ru/photo/371ba8ba-9d9d-11ea-99a9-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фёдоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге российского президента Владимира Путина. По его словам, ошибка в представленных данных может свидетельствовать о глупости или ангажированности.

У нас есть сайт. Туда заходят сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет, кто-то пишет правильно, кто-то — неправильно. <...> то, что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность, — пояснил он в беседе с ТАСС.

Он отметил, что никто из агентства не связывался с ВЦИОМ по этому поводу.

Ранее публикацию Bloomberg прокомментировало российское посольство в США. Как отметили в дипмиссии, агентство намеренно опубликовало фейковые графики, чтобы создать ложное представление о доверии к российской власти.

В одной из статей журналисты представили график, использовав якобы результаты опроса ВЦИОМ. Журналисты написали, что рейтинг Путина составил 27%, хотя в первоисточнике — 67,9%, писал NEWS.ru.