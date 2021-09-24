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Глава МИД РФ предложил снять ограничения по контактам военных РФ и США

22:14, 25 сентября 2021
Глава МИД РФ предложил снять ограничения по контактам военных РФ и США Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России и США нужно снять ограничения по контактам между военными. Трансляция выступления главы МИД ведётся на официальном сайте ведомства.

Думаю, это будет на пользу не только деконфликтингу в Сирии, но и развитию нашего диалога по проблемам вооружений в целом, — сказал Сергей Лавров.

По словам министра, наложенные Конгрессом США ограничения мешают продуктивной работе. Такого же мнения, по словам главы российского ведомства, придерживаются и в Объёдинённом комитете начальников штабов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН рассказал, что Россия и США готовят контакты по линии МИД РФ и Государственного департамента.

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