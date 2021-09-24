Глава МИД РФ предложил снять ограничения по контактам военных РФ и США

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Владимир Жириновский призвал россиян не ждать, что в стране вернут прежний пенсионный возраст. Сейчас нет молодёжи, за счёт которой можно содержать пожилых людей, заявил лидер ЛДПР в программе «Соловьев Live».

Не будут снова возвращаться, мы тоже были против, но весь мир идёт по пути повышения пенсионного возраста, поскольку молодёжи нет. Надо же объяснить людям, что если возраст останется прежним, то...