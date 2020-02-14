Гордан Грлич-Радман Гордан Грлич-Радман Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман выразил радость из-за предстоящего визита в страну его российского коллеги Сергея Лаврова. По его словам, дипломат приедет в Загреб 28 апреля.

Он отметил, что эту дату ему подтвердили в российском МИДе, передаёт РИА Новости.

Я очень рад, что вы приняли моё предложение и спустя 16 лет посетите Хорватию. Я очень жду нашей встречи в Загребе, — сказал он во время открытия встречи с Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров ответил, что в Москве настроены на развитие отношений с Хорватией и поздравил Грлич-Радмана с назначением на должность.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом на Мюнхенской конференции по безопасности. Министры обсудили и конфликт на востоке Украины.

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