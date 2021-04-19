Глава МВД Чехии прокомментировал высылку чешских дипломатов из России

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Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.

Реакция российской стороны оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше дипломатов, — цитирует ТАСС Гамачека.

Он также отметил, что подготовил для премьер-министра Чехии Андрея Бабиша предложение о дальнейших действиях.

Ранее стало известно, что в ответ на высылку 18 сотрудников посольства РФ в Праге из России выдворили 16 чешских дипломатов и четырёх сотрудников технического персонала посольства.

О высылке российских дипломатов было объявлено после заявления премьера страны Андрея Бабиша, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Позже источник в чешских спецслужбах заявил, что целью этого взрыва было предотвращение поставок боеприпасов на Украину. Бабиш пообещал рассекретить документ о причастности РФ к инциденту.

В связи с этим МИД РФ выразил решительный протест Праге, а официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия Чехии совершенно карикатурны. По её словам, заявления из Чехии нужны были Западу, чтобы «перекрыть» информацию о готовящемся перевороте на территории Белоруссии.