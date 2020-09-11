Глава Крыма призвал возбудить дела против организаторов водной блокады

https://static.news.ru/photo/45da474c-f42f-11ea-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аксёнов/vk.com

В России должны быть возбуждены уголовные дела в отношении украинских организаторов водной блокады Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, прекращение Украиной подачи пресной воды в Крым является преступлением. Подобные действия следует расценивать как «государственный терроризм» и «экоцид», полагает Аксёнов.

Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдёт, — цитирует главу республики «МК в Крыму».

Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение Киевом водной блокады Крыма можно расценивать как нарушение руководством Украины своих обязательств по защите прав человека, закреплённых в международных актах. По её мнению, киевская власть вредит национальным интересам Украины в своём «русофобском рвении» и готова на разные авантюры.