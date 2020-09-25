Глава Евросовета потребовал независимого расследования дела Навального

https://static.news.ru/photo/f182203e-ff41-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: European Union/Global Look Press

Глава Европейского совета Шарль Мишель потребовал независимого расследования по делу российского оппозиционера Алексея Навального. С соответствующим заявлением политик выступил на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он выразил уверенность в том, что отравление имело место.

Борьба с безнаказанностью также подразумевает проведение независимого и достойного доверия расследования в случае, когда на жизнь лидера российской оппозиции было совершено покушение с использованием химического оружия, — цитирует Мишеля ТАСС.

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, а 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия пока не получила никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), оказывающей техническую помощь ФРГ в расследовании отравления Навального. По словам главы российского дипведомства, ОЗХО так и не ответила на запросы и отправляет за разъяснениями в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу. В Москве также подчеркнули, что не намерены принимать голословные выводы, не подтверждённые доказательной базой.

Ранее NEWS.ru писал, что группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления Навального.

Сенаторы также рассчитывают получить от Белого дома отчёт о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения.