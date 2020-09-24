Сенаторы США готовят санкции против властей РФ из-за Навального

Группа сенаторов США от обеих партий предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Поводом, по их мнению, является ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.
Политики подготовили заявление, которое
Сенаторы также рассчитывают получить от Белого дома отчёт о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его «ближайшего окружения».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия пока не получила никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ОЗХО до сих пор не ответила на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу.
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