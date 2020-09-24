Сенаторы США готовят санкции против властей РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/307b1c10-feb5-11ea-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа сенаторов США от обеих партий предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Поводом, по их мнению, является ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

Политики подготовили заявление, которое разместили на сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр). Из документа следует, что сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность «введения санкций против российских официальных лиц» под предлогом того, что они якобы могут иметь отношение к неким случаям «нарушения международного права». В их числе законодатели называют «недавнее отравление» Навального.

Сенаторы также рассчитывают получить от Белого дома отчёт о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его «ближайшего окружения».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия пока не получила никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ОЗХО до сих пор не ответила на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу.