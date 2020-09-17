ОЗХО окажет техническую помощь ФРГ в расследовании отравления Навального

https://static.news.ru/photo/645cc268-f8c0-11ea-b37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила запрос от властей Германии о технической помощи в расследовании ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Команда экспертов технического секретариата в независимом порядке взяла биомедицинские пробы у Навального для анализа в назначенных ОЗХО лабораториях. <...> Результаты этого анализа ожидаются в скором времени и будут переданы властям Германии, — передаёт «Интерфакс» сообщение ОЗХО.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Берлин передал пробы крови Навального специалистам из Франции и Швеции.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Сейчас он находится на лечении в Берлине. По данным властей Германии, в России его отравили веществом из группы «Новичок».